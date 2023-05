L’alluvione si accanisce anche sull’arte, danni a musei e teatri

Faenza, 20 maggio 2023 – Patrimonio culturale sotto osservazione. Preoccupano i danni in Romagna stimati secondo una prima ricognizione della Regione. Le piogge e le alluvioni hanno inferto più di una ferita ai monumenti storici. L’allerta è alta e l’apprensione si accompagna in alcuni casi alla fragilità dovuta al fatto che si tratta di opere antiche.

La situazione più critica riguarda Faenza ancora sott’acqua nonostante il refluire di alcuni fiumi più vicini alla costa. Il Museo Guerrino Tramonti ha subito gravi danni all’edificio, con allagamento del deposito seminterrato (1.800 opere fra ceramiche e tele) che risulta completamente sommerso. A Lugo l’Archivio Fotografico è andato sott’acqua con parziale pregiudizio per i beni fotografici, l’acqua ha raggiunto in modo pesante anche il Teatro Rossini con danni consistenti che andranno accertati. A Classe, il Museo di Classis è stato temporaneamente attrezzato come hub per accogliere la popolazione sfollata dalle case a ridosso del rivale dei Fiumi Uniti.

La terra ha ceduto sotto alla Rocca di Sorrivoli, vicino a Cesena (Ravaglia)

A Bagnacavallo, nella prima ondata di maggio, il Museo delle Cappuccine aveva registrato l’allagamento del deposito con il danneggiamento di sei affreschi. A Forlì sono compromesse alcune preziose cinquecentine custodite presso il Seminario Nuovo. Sono allagati anche il deposito della biblioteca di Forlì e le biblioteche di Sant’Agata sul Santerno e Solarolo. Nell’Appennino ravennate piangono i giardini storici e officinali, come quello di Casola Valsenio, dove è tracimato il laghetto. Si registrano smottamenti e sradicamento di alberi a Brisighella presso il Giardino di Villa Ginanni Fantuzzi. Criticità anche a Gambettola vicino Casa Fellini.

Rassicurazioni invece dal fronte della Biblioteca Malatestiana di Cesena dove l’assessorato comunale alla Cultura cerca di disinnescare l’allarme creato intorno alla Memoire du Monde dell’Unesco a causa di presunte infiltrazioni che sarebbero penetrate nella biblioteca a seguito delle piogge di questi giorni. “Stiamo monitorando attentamente l’edificio – scandisce l’assessore Carlo Verona –, abbiamo steso dei teli di plastica nell’intercapedine tra il tetto e la volta dell’Aula del Nuti, dove sono custoditi i codici lasciati in eredità da Malatesta Novello, e non risulta alcuna umidità. Un’insignificante presenza di acqua, prontamente asciugata, era penetrata da una finestra bagnata dai forti scrosci trasversali dei giorni scorsi. Nulla di più”. L’allarme è partito presumibilmente a seguito del sopralluogo dei carabinieri del nucleo per la tutela dei Beni Culturali che nella stessa occasione hanno effettuato un’ispezione sulle mura del convento della basilica del Monte e su quelle della Rocca di Sorrivoli, ambedue drammaticamente colpite dal maltempo.

L’abbraccio di pietra che cinge la basilica cesenate era da tempo sotto osservazione per alcune manifeste fragilità, le piogge scroscianti di questi giorni hanno causato un crollo che ha ostruito la salita d’accesso alla collina del Monte. Anche per la Rocca di Sorrivoli l’attenzione era alta da tempo, troppo impervio il sito e a rischio le mura. Il cedimento di questi giorni ne ha evidenziata tutta la sua fragilità.