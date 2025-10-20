Allineamento delle accise. Giù per la benzina, ma salgono sul diesel. I consumatori insorgono

Calano le accise sulla benzina, ma aumentano per il gasolio. Lo prevede la bozza di manovra approvata venerdì dal Consiglio dei ministri e attesa in settimana in Parlamento. "Ai fini superamento del sussidio ambientalmente dannoso" dal 2026 "sono applicate una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come si legge nel testo. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono pari a 672,90 euro per mille litri per la benzina e 672,90 per mille litri per il gasolio usato come carburante Attualmente, le accise sulla benzina sono pari a 713 euro per 1000 litri e quelle del gasolio a 632 euro per 1000 litri per il gasolio.

La misura provoca subito le reazioni delle associazioni dei consumatori. "L’allineamento delle accise si traduce in un danno per gli automobilisti", afferma il Codacons. Mentre Assoutenti esorta il governo a "intervenire per una riduzione complessiva della tassazione che pesa sui carburanti venduti in Italia, e che porta i listini alla pompa praticati nel nostro Paese a essere tra i più cari in Europa". Solo nel 2023, ultimo dato ufficiale disponibile, della spesa totale di 70,9 miliardi euro per i carburanti, ben 38,1 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato a titolo di Iva e accise, rileva Assoutenti.