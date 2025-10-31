“Allevatori sfruttatori delle povere mucche”, nel Torinese un diario della discordia alle elementari scatena una guerra di petizioni

Torino, 31 ottobre 2025 - E' guerra a suon di petizioni nel Verbano-Cusio-Ossola per un diario di scuola. Nel mirino è 'Diario Amico', che conta 7.000 copie distribuite nelle scuole primarie della zona. A contestare il diario, troppo animalista, sono gli allevatori che si sono visti descritti come "sfruttatori" delle 'povere' mucche, che per risposta hanno lanciato una petizione su Change.org. Ma c'è stata anche una reazione in difesa dell'utile libercolo per studenti, sempre sulla piattaforma per petizioni.

Nel Diario Amico il racconto "Blog in Val Formazza Miaoo!!", che ha scatenato la protesta degli allevatori

L'ira degli allevatori è esplosa per il racconto "Blog in Val Formazza Miaoo!!", scritto da una bambina di 12 anni e pubblicato sul Diario, dove una bovina risponde alle domande di un gatto affermando: "Mi fanno partorire per poi mettere il latte in vendita … ricavando dei soldi… e dunque gli allevatori sono dei ladri".

Anche alcuni genitori hanno sposato la causa degli allevatori firmando la petizione intitolata 'Richiesta di ritiro del Diario Amico'. Il racconto è considerato "offensivo per la categoria degli allevatori" e "profondamente diseducativo" perché darebbe dei "cafoni" agli esseri umani e "propaganderebbe" una visione vegana del mondo, si legge sulla piattaforma. Il no al diario hanno raggiunto le 1.091 firme.

La petizione contro il Diario Amico

Ma c'è anche chi promuove il diario, ed ha risposto per le rime, uno su tutti l'attivista animalista e blogger Carmen Luciano che ha lanciato la contro-petizione 'Pieno sostegno a Diario Amico: NO al suo ritiro'. E Luciano sembra spuntarla visto che ha raccolto 8.362 firme, più di 7 mila sui contestatori. "Diario Amico non venga ritirato e che possa continuare ad accogliere testi empatici di cui l'umanità ha estremo bisogno", riporta la motivazione.

Anche la Lav, Lega anti vivisenzione, sostiene il discusso diario perché "è frutto di un concorso letterario e parla di empatia verso gli animali, non di propaganda". E l'associazione Tutela Ambiente e Vita Rurali ha fatto di più chiedendo "di distruggere tutte le copie già distribuite".