Allerta rossa in Piemonte: rischio alluvioni, fiumi già gonfi. Le previsioni meteo

Torino, 16 aprile 2025 – E' allerta rossa sul Piemonte a causa di una grave ondata di maltempo. L'allerta rossa riguarda le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa e sarà arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese. L'allerta è invece gialla sia per oggi che per domani sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi informano che la Sala operativa della Protezione civile della Regione è aperta da questo pomeriggio per monitorare con attenzione la situazione e predisporre gli interventi eventualmente necessari.

Maltempo, il fiume Po a Torino (Ansa)

Molta pioggia è già caduta, gonfiando i fiumi, ma dalla serata lo sviluppo di un profondo minimo tra la Corsica e il Mar Ligure determinerà un ulteriore peggioramento, con precipitazioni diffuse, localmente molto forti e a carattere di nubifragio, sulla fascia pedemontana alpina settentrionale e occidentale fino al mattino di domani. La quota delle nevicate si attesterà tra i 1.800 e i 2.000 metri, localmente inferiore di 200-300 metri in corrispondenza dei rovesci più intensi. Pioverà ininterrottamente per molte ore. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa solo dal pomeriggio di domani, con il progressivo colmamento del minimo depressionario e il suo definitivo allontanamento nella giornata di venerdì.

Le precipitazioni in atto e previste nel settore nord occidentale del Paese stanno determinando un ulteriore incremento dei livelli idrometrici del fiume Po, che si stima possano superare nell'arco delle prossime 24-36 ore la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto piemontese tra Carignano (Torino) e Isola Sant'Antonio (Alessandria), che comprende anche la città di Torino. È possibile che i livelli superino anche della terza soglia (criticità elevata, colore rosso) nel tratto tra San Sebastiano (Torino) e Crescentino (Vercelli). Lo fa sapere l'Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) in una nota. La propagazione della piena proseguirà verso le aree vallive con valori che saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi comunicati.