Roma, 3 novembre 2021 - Italia di nuovo alla prese con il maltempo. Confermate le previsioni meteo dei giorni scorsi che annunciavano nubifragi, vento forte e anche neve. Una vasta perturbazione atlantica ha raggiunto lo Stivale e determinerà una fase di brutto tempo specie al Centro Nord e parte del Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo. L'avviso prevede già dalle prime ore di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana settentrionale e Sardegna. Dal primo mattino coinvolte anche Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici, oltre a Lombardia e Veneto, specie settori alpini e Puglia settentrionale. I fenomeni - spiega il Dipartimento -saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna. L'allerta è gialla sui restanti settori di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna e su parte di Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio umbro.

Restano chiuse le scuole oggi in molti comuni della provincia di Napoli, a seguito dell'allerta meteo. Niente lezioni a Pozzuoli, sulle isole di Ischia e Procida, in una lunga lista di centri dell'area vesuviana, da Torre del Greco a Torre Annunziata, da Portici a San Giorgio a Cremano. Il Comune di Napoli invece lascia aperte le scuole e dispone lo stop solo per i parchi e i cimiteri cittadini. In provincia di Napoli le scuole resteranno chiuse anche nel comune di Bacoli e ad Ercolano. A Bacoli il sindaco Josi Gerardo Della Ragione invita la cittadinanza "a uscire di casa solo se strettamente necessario, data la quantità di pioggia che si abbatterà sulla nostra città, e ad assumere comportamenti responsabili". Ad Ercolano l'ordinanza è stata firmata dal sindaco Ciro Buonajuto. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia di Salerno che ricadono nelle zone di allerta meteo arancione: si tratta dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Scafati, Sarno e Roccapiemonte.

