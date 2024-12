Neve a bassa quota e allerta meteo in 10 regioni: la settimana parte col brivido

Roma, 8 dicembre 2024 – La tempesta dell’Immacolata si è abbattuta puntualmente sull’Italia come anticipato dalle p revisioni meteo. Complici le temperature rigide, la neve è caduta in abbondanza in Veneto, nell’Oltrepò pavese, sui rilievi appenninici di Emilia Romagna e Toscana e in Liguria. Ma come sarà la situazione domani, 9 dicembre? Diciamo subito che il tempo non andrà a migliorare: sono 10 le regioni interessate da un’allerta meteo.

Il fronte perturbato di matrice atlantica continuerà a portare maltempo sulle regioni centro meridionali. Le regioni maggiormente coinvolte saranno Emilia Romagna e Calabria: le precipitazioni potranno essere anche di intensità sostenuta, con fulmini e raffiche di vento forti, tanto che la protezione civile ha emesso, per parte del territorio regionale, un avviso di allerta meteo arancione (criticità moderata). valido dalla prima mattina del 9 dicembre. La neve in Emilia è attesa anche a quote basse, a partire dai 250-400 metri, stima iLMeteo.it. Ma c’è preoccupazione anche per possibili frane e piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, in quella di Ferrara per lo stato del mare e mareggiate. Le zone più a rischio della Calabria sono invece quelle tirreniche.

La mappa delle allerte meteo in Italia valide per lunedì 9 dicembre 2024 (Dipartimento della Protezione civile)

Piogge e temporali si faranno sentire anche su Campania e Basilicata, Umbria, Lazio, parte delle Marche, Molise, Sicilia e Sardegna: qui l’allerta meteo è gialla (criticità ordinaria).

Il vortice di bassa pressione persisterà anche per la prima metà (almeno) di questa settimana. Domani, lunedì 9 dicembre, la neve continuerà a cadere sui rilievi appenninici. Dai 400/600 metri sull’Emilia Romagna, secondo 3BMeteo, e in Toscana (fino a 20-30 cm su Alto Mugello, Casentino, Val Tiberina e Pratomagno, cumulati intorno ai 5 cm oltre i 600 metri anche su Mugello e Bisenzio). Ma qualche breve fenomeno nevoso toccherà anche Liguria, basso Piemonte e basso Veneto. Sull’Appennino centrale, la quota neve sale a 1000/1200 metri, a 1300/1500 al Sud.