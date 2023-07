Allerta atomica per la centrale ucraina Altolà di Xi a Putin: non usare armi nucleari

Il terrore di un’estate nucleare tiene col fiato sospeso il mondo che punta gli occhi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, su cui Mosca e Kiev si rimpallano le accuse di un imminente attacco con conseguenze catastrofiche per l’Europa e l’intero globo. Martedì un consigliere dell’agenzia russa Rosatom ha denunciato un imminente raid ucraino sul sito. Secondo Kiev, invece, i russi hanno piazzato mine su due reattori con l’intento di simulare un bombardamento e incolpare l’Ucraina dell’incidente atomico. Per il direttore dell’agenzia Onu, Rafael Grossi, serve "un ulteriore accesso per confermare l’assenza di mine o esplosivi nel sito". Secondo quanto scrive il Financial Times, Xi Jinping in persona avrebbe raccomandato a Putin di non ricorrere all’atomica durante la sua visita del marzo scorso a Mosca. Ma per il Cremlino smentisce.