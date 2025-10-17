Alle radici del male: "Il femminicidio è solo l’acme. Va affrontato come la mafia"

di Giulia Prosperetti

ROMA

"Il femminicidio non è che l’acme, il punto di arrivo, della violenza contro le donne. Le ragioni culturali e sociali sottostanti a questo fenomeno consistono nella mancanza di effettiva parità di genere. Alla base vi è un atteggiamento maschile di supremazia, un’idea di possesso e di non riconoscimento della libertà della donna". Per Francesco Menditto (foto), già procuratore della Repubblica di Tivoli, è necessario "affrontare questo fenomeno criminale come si fa per la mafia: andando alle radici del fenomeno stesso".

Va fatto un lavoro dal punto di vista formativo, culturale? È polemica sull’emendamento della Lega che vieta progetti di educazione affettiva e sessuale alle scuole medie.

"Sradicare questo fenomeno criminale significa lavorare con la prevenzione primaria nelle scuole, introducendo un percorso di educazione affettiva già dalla primaria, promuovere un’effettiva parità di genere in tutti i luoghi di lavoro. Ma per portare a termine questo lavoro ci vorranno almeno tre generazioni".

E nel frattempo cosa si può fare?

"Intervenire sul piano legislativo anche sotto il profilo repressivo. C’è bisogno di buone leggi, di risorse, e di persone formate e specializzate che siano in grado di applicarle".

Il Codice rosso negli ultimi anni è stato rafforzato. Non è abbastanza?

"Si tratta di riforme fatte a costo zero. A fronte dei tantissimi adempimenti in più, il numero di magistrati, carabinieri, poliziotti, è rimasto lo stesso: si lavora il doppio e spesso senza la formazione adeguata. Chi entra in contatto con una donna vittima di violenza deve sapere, ad esempio, che la paura e il silenzio sono degli alert. Serve formazione obbligatoria in materia di violenza per tutti. Il disegno di legge sul femminicidio la prevede solo per i magistrati".

L’associazione D.i.Re segnala il basso numero di denunce che arrivano a processo a fronte dell’alto numero di archiviazioni.

"Anche nei casi di archiviazione c’è una tutela nei confronti della donna. La persona che è stata indagata rimane comunque attenzionata e sa di esserlo. E questo, a volte, basta a bloccare degli episodi ulteriori".

Nonostante le violenze e le minacce di morte Pamela Genini non ha denunciato. Chi lo fa viene tutelata?

"Dipende. Può accadere che chi raccoglie la denuncia non sia in grado di riconoscere la violenza. Per questo è opportuno che una donna in fase di denuncia venga seguita da un centro antiviolenza o da un avvocato specializzato. Le donne che denunciano sono in media una su 10 e il 90%, anche se l’assistenza legale è gratuita, non ha un avvocato".

Le persone vicine a una donna vittima di violenza cosa possono fare?

"I maltrattamenti possono essere denunciati anche da un esterno, da un vicino di casa, cosa che ci capita. Ma spesso parenti e amici delle vittime non riconoscono i segnali".

I braccialetti elettronici antistalking sono uno strumento efficace?

"Hanno una grande efficacia dissuasiva nei confronti dell’indagato e consentono alla donna di sentirsi più tutelata. Con l’introduzione dell’obbligo nel 2023 si è passati da applicarne 25 a circa 600 al mese e questo ha determinato inizialmente una grande difficoltà di gestione da parte di Fastweb. Le criticità ci sono ma è uno strumento utilissimo sul quale vale la pena investire".