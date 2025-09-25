Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Cronaca
Attacco FlotillaNuovo sciopero generaleUcraina RussiaEmanuele Ragnedda 4 ottobre festa nazionale
Allarme maltempo. Trovato il corpo della turista. Emergenza nel Nord Ovest
25 set 2025
ALESSANDRO D'AMATO
25 set 2025
ALESSANDRO D'AMATO
Cronaca
Allarme maltempo. Trovato il corpo della turista. Emergenza nel Nord Ovest

Continuano i nubifragi, Liguria e Piemonte chiedono l’intervento del governo . La 57enne era stata travolta dalla piena nell’Alessandrino. Disagi in Sicilia, scuole chiuse.

Un vigile del fuoco con una donna e il suo neonato soccorsi nel Padovano

Un vigile del fuoco con una donna e il suo neonato soccorsi nel Padovano

Una turista tedesca morta in un campeggio nell’alessandrino, 90 interventi dei vigili del fuoco in Veneto dove il presidente Luca Zaia firma lo stato di emergenza regionale. Liguria e Piemonte hanno chiesto lo stato d’emergenza nazionale. Il maltempo continua a colpire l’Italia e anche oggi sono previsti piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo pomeriggio a iniziare dal Nord-Ovest e dalla Toscana e temperature autunnali, anche sotto la media del periodo di circa 4-5°C.

TRAGEDIA IN PIEMONTE

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo della turista tedesca dispersa dalla notte tra domenica e lunedì. Si trovava in un camper con il marito quando era arrivata l’inondazione: avevano tentato di mettersi in salvo assieme ai loro cani, ma solo l’uomo era riuscito fuggire con uno degli animali. Il cadavere della donna è stato trovato in località Squaneto a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Lago Isola a Spigno Monferrato. Il ponte millenario che si trovava nella zona dopo un parziale crollo rischia di essere compromesso. Ieri pomeriggio forti grandinate su Cuneese, Astigiano e Vercellese. Sulle montagne è arrivata la prima neve.

EMERGENZA IN VENETO

In Veneto invece da due giorni la Protezione Civile e i vigili del fuoco sono al lavoro, soprattutto nelle province di Padova, Rovigo e Venezia. Nella regione è ancora allerta gialla, mentre a Trebaleseghe in provincia di Padova i pompieri hanno salvato una mamma con un neonato che era rimasta bloccata nella sua auto ed era impossibilitata a rientrare a casa a causa delle strade allagate. Le situazioni più critiche sono in Polesine, in particolare a Porto Tolle e a Badia, e in tutta la zona del Miranese e Noalese dove si sono registrati numerosi allagamenti.

IL RESTO D’ITALIA

Fortissime piogge hanno interessato la Sicilia occidentale e le province di Palermo e Trapani con vari allagamenti che si sono registrati a Trapani e anche sull’isola di Pantelleria. Ad Alcamo, nel Trapanese, sono state chiuse le scuole per precauzione. Allagamenti anche nella Bassa friulana e nella provincia di Pordenone, nei comuni di Spilimbergo, Vito d’Asio ed Andreis, i territori di Azzano Decimo e Chions (Pordenone), e Latisana e Lignano Sabbiadoro sul litorale udinese. Problemi anche in Lombardia con frane e allagamenti a Como e nel Comasco. Forte maltempo anche in Abruzzo, dove ha avuto ripercussioni sull’aeroporto di Pescara. Un volo Ryanair proveniente da Cagliari è stato fatto atterrare ad Ancona a causa delle condizioni atmosferiche.

