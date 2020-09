Rovereto, 2 settembre 2020 - Alla popolazione della Vallagarina, che era stata immediatamente invitata a rimanere all'interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con le finestre chiuse, è stato dato il cessato allarme e anche le attività all'aperto sono potute riprendere con tranquillità. L'allarme era stato diffuso in mattinata a Rovereto dalla Protezione civile che consigliava, precauzionalmente, ai residenti della zona di rimanere in casa a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma ex Sandoz, che ha provocato l'immissione di sostanze gassose in atmosfera. Nel dettaglio, sembra si trattasse di di potassio clavulanato, un componente utilizzato per la produzione di farmaci antibiotici.

Ora il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha ringraziato tutte le componenti intervenute: i Vigili del fuoco permanenti e volontari, i tecnici della Provincia e il Commissariato del Governo per la rapidità dell'intervento e per la capacità di coordinamento, evidenziando capacità ed efficienza della macchina organizzativa della protezione civile trentina. Nel corso di una videoconferenza, infatti, a cui hanno partecipato, oltre al presidente, i rappresentanti di protezione Civile, Appa, Commissariato del Governo, Azienda sanitaria, sindaci dei comuni interessati e vertici aziendali, è stato fatto il punto sulla fuga di sostanze gassose e polverulente provenienti da uno stabilimento ed è stato accertato l'esito non grave della situazione, che è dunque sotto controllo. Anche le prefetture delle province di Verona e di Brescia, potenzialmente interessate all'evento, sono state avvisate della risoluzione dell'emergenza.