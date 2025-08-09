Allarme botulino Tre vittime

Non bastava l’ansia per la zanzara West Nile. A scuotere le vacanze degli italiani ci si mette anche l’intossicazione da botulino che finora ha provocato due morti accertate e un’altra sospetta, oltre a una ventina di ricoverati, con due diciassettenni in terapia intensiva per i quali si nutrono molte preoccupazioni e un bambino di undici anni intubato al Gemelli di Roma. Le tragedie si sono concentrate tra Cagliari e Diamante, in provincia di Cosenza. La vittima più recente è Roberta Pitzalis, 38 anni, product manager specializzata nella gestione di prodotti per il customer, deceduta a Cagliari dopo un aggravamento improvviso delle sue condizioni. La donna aveva consumato un taco con salsa di guacamole in un chiosco durante la "Festa Latina" di Monserrato, nell’hinterland cittadino. Nonostante un ricovero all’ospedale ‘Businco’ di Cagliari non ce l’ha fatta a superare le complicazioni.

L’altra vittima è Luigi Di Sarno (foto), 52 anni, originario di Cercola (Napoli), artista e pittore ambulante (vendeva i quadri nei mercatini), morto all’ospedale di Lagonegro dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli contaminati da botulino, acquistato presso un food track, un furgone ambulante a Diamante. La procura di Paola ha avviato un’inchiesta, sotto la direzione del procuratore Domenico Fiordalisi che ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone: l’ambulante che avrebbe venduto il prodotto contaminato e i rappresentanti legali di due ditte fornitrici dell’alimento. Il Codacons ha già annunciato un’azione legale in favore di tutti i cittadini coinvolti. Gli investigatori hanno messo i sigilli al furgone su cui erano venduti i cibi. I primi rilievi, è scritto nella nota di sequestro della Procura, "indicano che il mezzo stazionava per l’intera giornata sotto il sole, condizione che potrebbe aver favorito la proliferazione delle tossine botuliniche in prodotti deperibili, soprattutto se non adeguatamente conservati". È probabile che il quadro degli indagati tenda ad allargarsi ulteriormente.

Un dettaglio inquietante, infatti, riguarda il ritardo diagnostico nel riconoscere i sintomi delle intossicazioni: in alcuni casi, questo ha aggravato le condizioni cliniche dei pazienti, causando un peggioramento evitabile. Di Sarno è stato visitato in una clinica a Belvedere Marittima e il sospetto, ora, è che i medici possano non aver capito di cosa si trattasse né l’urgenza della terapia da somministrargli perché gli avevano consigliato di rivolgersi a un ospedale più attrezzato (è morto a Lagonegro, durante il tentativo disperato di rientro a Napoli).

Occhi puntati anche sulla morte di una donna di 45 anni di Praia a Mare, avvenuta giorni fa, anche lei come Di Sarno avrebbe mangiato un panino al food track e anche lei è passata inutilmente dai sanitari della clinica di Belvedere. Alla donna è già stato fatto il funerale, quindi la Procura disporrà la riesumazione della salma per effettuare l’autopsia. Per la tragedia di Cagliari, invece, la procura ha iscritto sul registro degli indagati solo il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati. Il Ministero della Salute ha attivato i protocolli di intervento e mobilitato le scorte nazionali di antidoti, fondamentali per il trattamento salvavita. L’Istituto Superiore di Sanità contribuisce con le analisi diagnostiche e gli esami sugli alimenti sospetti, mentre il Centro Antiveleni di Pavia coordina le diagnosi. Intanto le Asl locali invitano chiunque abbia acquistato alimenti da ambulanti nella zona di Diamante e Cagliari, e che manifesta sintomi di avvelenamento, a rivolgersi urgentemente alle strutture sanitarie.