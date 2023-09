Allarme al G20: guerra pesa sull’economia Xi diserta il summit, accordo difficile

L’aggressione militare della Russia ai danni dell’Ucraina è di gran lunga il fattore più destabilizzante per l’economia globale e anche quello di maggiore incertezza per gli assetti geopolitici mondiali. È l’allarme su cui il G20 dovrà misurarsi a poche ore dall’apertura del summit di New Delhi. Presente il leader Usa Joe Biden (nella foto con Modi), l’assenza a sorpresa del presidente cinese Xi Jinping e quella scontata di Vladimir Putin hanno rafforzato i timori sul fatto che Pechino e Mosca puntino a boicottare un compromesso accettabile. Per il premier indiano Narendra Modi le ministeriali G20 non sono state un buon viatico, essendosi chiuse senza l’approvazione di un documento finale. E anche al summit di Delhi lo scoglio principale nella dichiarazione conclusiva resta l’Ucraina, viste le resistenze di Pechino e ovviamente di Mosca.