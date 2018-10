Roma, 31 ottobre 2018 - Novità sull'Alitalia. "I Commissari Straordinari di Alitalia - spiega una nota della compagnia - hanno ricevuto due offerte vincolanti e una manifestazione di interesse non vincolante. Nei prossimi giorni, i Commissari provvederanno a esaminare in dettaglio la documentazione ricevuta e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al ministero dello Sviluppo Economico". Le offerte sono per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner.

Le due offerte vincolanti sono state presentate da Ferrovie dello Stato e da Delta Airlines, mentre EasyJet ha presentato la manifestazione di interesse.

Soddisfatto il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio: "Credo che la decisione di Fs è l'inizio di un grande cambiamento per Alitalia. Ho sempre detto che non voglio salvarla, ma rilanciarla e ora può nascere la prima compagnia al mondo che ha gomma, ferro e aereo evitando sovrapposizioni e concorrenze inutili". Il ministro non è preoccupato nemmeno dallo stop di Lufthansa: "Non si è sfilato nessuno - assicura - credo che la partecipazione dei partner industriali sarà fondamentale. Io sono tranquillissimo perché sono arrivate già tante offerte".

FS - Da fonti vicine all'operazione si apprende che una delle offerte vincolanti è stata presentata da Ferrovie dello Stato: l'offerta, spiegano le stesse fonti, stabilisce che venga fatto un piano industriale nel corso di una 'confirmatory due diligence', condizione essenziale dell'operazione per individuare soggetti privati e istituzionali interessati. Contemporaneamente Fs si riserva di costituire una società anche con la compartecipazione di un primario vettore aereo.

Secondo Askanews le Fs spiegano - in una lettera inviata dalle Fs al Governo in preparazione dell'offerta per l' Alitalia - di aver già avviato contatti per potenziali partner da affiancare nel rilancio della nuova Alitalia. "Ferrovie dello stato italiane - si legge - intende proseguire e sviluppare tali interlocuzioni, durante un periodo di confirmatory due diligence che si avvierà immediatamente a valle della presentazione dell'offerta e riguarderà ogni aspetto del perimetro della potenziale acquisizione".

EASYJET - La low cost inglese EasyJet ha ribadito oggi "la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata - si legge in una nota della compagnia - Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, è coerente con l'attuale strategia di easyJet per l'Italia". Poi sottolinea in una nota: "Data la natura del processo, il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza" perché "in questa fase non vi è certezza che l'operazione sarà finalizzata ed EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".

L'ACCORDO CIGS - Intanto Alitalia e sindacati hanno raggiunto l'accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria che scade oggi. La richiesta iniziale dell'azienda di nuova cassa per 1.570 lavoratori è stata ridotta di 210 unità a 1.360 (90 comandanti, 60 piloti, 380 assistenti di volo, 830 dipendenti del personale di terra). La nuova cassa è prorogata fino al 23 marzo 2019.