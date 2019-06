Roma, 12 giugno 2019 - Svolta su Alitalia. Il presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio Claudio Lotito ha formalizzato un'offerta "riservata" di acquisto per la compagnia aerea italiana.

ATLANTIA - Stamani Atlantia ha definito senza fondamento le ipotesi sul raggiungimento di un accordo per il suo ingresso alla newco Alitalia. "In relazione ad alcune indiscrezioni pubblicate oggi da organi di stampa - così si legge in una nota del gruppo - Atlantia ribadisce che sulla vicenda Alitalia la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del Ceo Giovanni Castellucci. Nessun fondamento quindi possono avere notizie circa presunti accordi, ancorchè preliminari, per una eventuale partecipazione alla newco Alitalia. Pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia in considerazione della sua importanza per Aeroporti di Roma", conclude il comunicato, "attualmente Atlantia è già impegnata in Italia su numerosi e complessi fronti".

SALVINI - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando in Transatlantico alla Camera sull'ipotesi Atlantia, ha dichiarato: "A me basta che si tutelino 11mila posti di lavoro e che l'Italia abbia una compagnia di bandiera efficiente, che guardi al futuro, che cresca e compri aerei. Io non ho pregiudizi nei confronti di nessun investitore", ha aggiunto il vicepremier.

TRIA - Per quanto riguarda le tempistiche per l'intervento del Ministero dell'Economia, il titolare di via XX settembre Giovanni Tria ha sottolineato: "Prevede in primo luogo la presentazione di una proposta d'acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato l'interesse, e dopo una valutazione dei commissari e del Mise, l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali della procedura di vendita".