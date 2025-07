Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota

Roma, 5 luglio – Drammatico incidente in Valle d'Aosta. Erano da poco passate le 14 quando un aliante è precipitato nella zona di Vetan, tra la Becca France e il Mont Fallère, sopra a Saint-Nicolas. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo al pilota, morto sul posto. Le operazioni di riconoscimento dell’uomo e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entreves (Courmayeur).

I soccorsi

Il Soccorso Alpino con il gruppo taglio dei vigili del fuoco e il Sagf di Entrèves-Courmayeur è intervenuto in elicottero poco dopo l’incidente. Nel luogo dov’è avvenuto lo schianto sono ancora al lavoro le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entrèves e i soccorritori del 118.

Le indagini

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto per il pilota non c’era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Resta da capire per quale motivo l’aeromobile sia precipitato. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza.

Notizia in aggiornamento