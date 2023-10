Alfredo Cospito resta al 41-bis, respinta l’istanza contro il carcere duro

Roma, 23 ottobre 2023 – Alfredo Cospito resta al 41-bis. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto infatti l’istanza contro il regime di carcere duro presentato dai legali dell’anarchico. Istanza per cui si era espressa favorevolmente anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Leader del Fai-Fri (Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale), 57 anni, Cospito è stato condannato nel 2012 per aver gambizzato l’allora ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, fuori dalla caserma della Scuola per carabinieri di Fossano (Cuneo). Era il 2006.

Lo scorso 26 giugno, si è concluso anche l'ultimo processo nel quale Cospito era imputato, un procedimento nato dall'inchiesta 'Scripta manent': la Corte di assise d'appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per strage, in relazione al fallito attentato di Fossano, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha lasciato al giudice del dibattimento la discrezionalità di valutare il riconoscimento delle attenuanti del “fatto lieve”, anche nel caso di pena edittale fissata con l'ergastolo. Il leader anarchico ha seguito l'udienza in videocollegamento, ed ha respinto le accuse negando ogni coinvolgimento e parlando di “forzature” e “accanimento” nei suoi confronti.

A portare all’attenzione dell’opinione pubblica il caso è stato lo stesso Cospito con il suo protratto sciopero della fame in carcere iniziato lo scorso ottobre 2022. Sciopero che ha debilitato le sue condizioni di salute al punto da rendere necessario il ricovero. Nel gennaio 2023 Cospito fu trasferito nel carcere di Opera a Milano, più attrezzato per il supporto sanitario, e da qui ricoverato all’ospedale San Paolo: interruppe la sua protesta ad aprile 2023 quando la Consulta aprì a uno sconto di pena.