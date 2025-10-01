Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani

Ci sono quattro persone indagate per il decesso di Alex Marangon. L’accusa è morte come conseguenza di altro reato. Il 25enne di Marcon (Venezia) morì tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno a Vidor (Treviso), nella tragica notte all’ex abbazia di Santa Bona, in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico.

Chi sono gli indagati

A finire nel registro degli indagati sono gli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e due "curanderos" di nazionalità colombiana, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana durante la quale sarebbero state distribuite sostanze allucinogene proibite in Italia, in particolare ayahuasca.

Alex Marangon, morto a 25 anni

Le droghe e il tuffo dal terrapieno nel fiume Piave

L'ipotesi sulla quale si indaga, dunque, è quella di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon. Il barman 25enne, privo di controllo su se stesso dopo aver assunto anche cocaina, si sarebbe gettato da un terrapieno sul greto del fiume Piave, otto metri più in basso. Il corpo del giovane venne ritrovato dopo due giorni, alcune decine di metri più a valle, trasportato dalla corrente del corso d'acqua.

Cosa ha detto l’autopsia

L’autopsia ha individuato come causa scatenante la tragedia un mix letale di ayahuasca e cocaina, sostanze stupefacenti che avrebbero scatenato la crisi psicotica e il lancio di Alex dalla “terrazza” dell’abbazia. La coppia di organizzatori ha sempre negato la presenza di ayahuasca alla serata, parlando solo di una “tisana depurativa” servita alla ventina di persone che partecipavano alla festa del “Sol del Putamayo”.

I traumi riscontrati, inizialmente attribuiti ad un pestaggio, in seguito furono ritenuti dai consulenti compatibili con la caduta sul letto del fiume, in quel punto roccioso e poco profondo.

La denuncia della famiglia di Alex

La famiglia di Marangon, assistita dall’avvocato Stefano Tigani e da un pool di legali, nell’agosto scorso aveva presentato una querela nei confronti dei quattro ora indagati e di Alexandra Diana da Sacco, moglie del proprietario dell'ex abbazia (non ancora raggiunta da alcuna notifica di indagine). Tra i reati ipotizzati nella denuncia, oltre a quello avanzato dalla Procura di Treviso, c’era anche quello di omicidio volontario contro ignoti. Un’ipotesi accusatoria fondata sulla perizia del medico legale Antonello Cirnelli, che aveva segnalato due lesioni sospette all'occhio e al costato non riconducibili alla caduta.