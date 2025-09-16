Abusi su minori, l’ex diacono di Latina Alessandro Frateschi bandito da Papa Leone: via lo stato clericale

Città del Vaticano, 16 settembre 2025 – Papa Leone XIV bandisce dalla Chiesa Alessandro Frateschi, ormai ex diacono permanente condannato dalla giustizia ordinaria a 12 anni per abusi sessuali su cinque minori e a un anno per detenzione di materiale pornografico (oltre 400 tra foto, video e fumetti di ragazzi). Questa mattina, a Frateschi – che si trova in carcere a Latina – è stato notificato anche il decreto di condanna del Vaticano, non appellabile, che toglie al diacono lo stato clericale. Il provvedimento è stato voluto direttamente da Robert Prevost. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, "vista la gravità e il manifesto compimento dei delitti da lui commessi” – informa la diocesi – ha infatti “deferito la decisione direttamente al Sommo Pontefice”.

Lo stesso Dicastero, competente nel diritto canonico per i Delicta graviora (in questo caso la violazione del “sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni”), aveva istituito il procedimento contro Frateschi, inquisendolo per i presunti abusi commessi tra il 2018 e il 2023, ai danni di 5 ragazzi. Tre erano suoi studenti (Frateschi aveva un incarico annuale come insegnante di religione in una scuola superiore di Latina), uno gli era stato affidato, il quinto sarebbe figlio di amici di famiglia.

Il 30 gennaio 2023 il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, monsignor Mariano Crociata, veniva informato del fatto che l’Ufficio Scuola della Curia diocesana chiedeva un nuovo insegnante di religione al posto di Frateschi e dei motivi di tale richiesta. Crociata ha ascoltato la versione del diacono. Subito dopo sono arrivate le dimissioni dall’insegnamento e l’allontanamento cautelare dall’esercizio del ministero diaconale.

Sempre lo stesso giorno, il vescovo Crociata firmava il decreto per l'apertura dell'indagine previa canonica per acquisire tutti gli elementi possibili sul caso, poi trasferiti al Dicastero per la Dottrina della Fede.

All’ ex diacono oggi è stato spiegato che non potrà più parlare in nome della Chiesa, non potrà tenere omelie, non potrà più assumere incarichi di alcun genere nei seminari o nelle parrocchie, non potrà più insegnare materie teologiche nelle istituzioni scolastiche e accademiche dipendenti dall'autorità ecclesiastica, non potrà più insegnare materie teologiche o la religione cattolica nelle scuole non dipendenti dall'autorità ecclesiastica

"Seppur conclusa la parte canonica, l'intero caso segna una ferita per l'intera comunità diocesana. In particolare, per le giovani vittime e le loro famiglie cui viene rinnovata la solidarietà e la massima vicinanza", sottolinea la diocesi di Latina che "conferma il suo impegno per la protezione dei giovani". Tutto questo "non si sovrappone o si sostituisce in alcun modo al ricorso all'Autorità giudiziaria dello Stato, che anzi è incoraggiato fortemente".