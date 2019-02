Roma, 8 febbraio 2019 - La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, per l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. L'ex sindaco, secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro "per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio". I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e sarebbero stati versati alla fondazione Nuova Italia, presieduta dallo stesso Alemanno.

Gianni Alemanno, secondo l'accusa, rappresentava "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo tra il 29 aprile 2008 -12 giugno 2013, e successivamente di consigliere di minoranza in seno al PDL".

Secondo quanto sostiene il pm Luca Tescaroli nella requisitoria del processo all'ex sindaco di Roma, nato dall'inchiesta Mondo di mezzo, gli "uomini di fiducia indagati, alcuni dei quali condannati in Mafia Capitale, sono stati proiezione della persona di Alemanno, che ha impiegato per la gestione del potere, e si sono interfacciati con gli esponenti apicali di Mafia Capitale, suoi corruttori (Buzzi e Carminati)".

Tra i personaggi tirati in ballo nell'inchiesta figurano Franco Panzironi, indicato come "strumento operativo impiegato dal Sindaco per la gestione soprattutto di Ama spa che si è interfacciato direttamente con l'imprenditore Salvatore Buzzi per riscuotere le indebite utilità e tessere la trama corruttiva oggetto di contestazione" e Riccardo Mancini - deceduto nei mesi scorsi - già amministratore delegato di Eur spa, nominato dal sindaco Alemanno il 28 luglio 2009 (carica ricoperta sino al 22 febbraio 2013), il quale faceva riferimento al sindaco per la gestione dei rapporti con il mondo imprenditoriale. È stato riconosciuto, infatti, come "filtro" tra il Sindaco e gli imprenditori. Vengono tirati in ballo nell'inchiesta anche il consigliere di maggioranza del PDL Luca Gramazio e il manager Fabrizio Franco Testa, già condannati in grado d'appello quali appartenenti al sodalizio Mafia Capitale, e il capo di gabinetto della segreteria di Alemanno, Antonio Lucarelli.