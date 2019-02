Roma, 25 febbraio 2019 - Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito. E' la sentenza di primo grado emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma al processo per uno dei filoni dell'inchiesta ribattezzata 'Mafia Capitale'. La procura aveva chiesto 5 anni. "Una sentenza sbagliata", secondo l'ex sindaco che annuncia il ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni. "Io sono innocente l'ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado".

LE ACCUSE - I fatti a cui si fa riferimento risalgono al biennio 2012-2014: secondo la procura Alemanno avrebbe percepito dall'imprenditore Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati oltre 200mila euro (223.500 euro) attraverso pagamenti alla fondazione Nuova Italia da lui presieduta e al suo mandatario elettorale più diecimila euro in contanti. Tutto questo con la mediazione dell'ex amministratore dell'azienda romana dei rifiuti (Ama), Franco Panzironi, suo stretto collaboratore.

Per il pm Luca Tescaroli Alemanno era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e successivamente di consigliere di minoranza in seno al Pdl)". I suoi "uomini di fiducia indagati e alcuni anche condannati in Mafia Capitale, sono stati proiezione della persona di Alemanno, che ha impiegato per la gestione del proprio potere, e si sono interfacciati con gli esponenti apicali di Mafia Capitale, suoi corruttori (Buzzi e Carminati)".

L'INTERDIZIONE E LA CONFISCA - Per Alemanno i giudici hanno deciso anche l'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. L'ex sindaco è stato condannato a risarcire sia Ama che Roma Capitale in separata sede e a versare una provvisionale di 50 mila euro per entrambe le parti civili. Ad Alemanno sono stati anche confiscati 298mila euro. Per due anni non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.