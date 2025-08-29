Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueMartina NasoniUcrainaAlessia Morani
Acquista il giornale
CronacaMedico picchiato nello studio dove venne ucciso il suocero. La moglie: “Ma sarà fatta giustizia, come è stato per mio padre”
29 ago 2025
RITA BARTOLOMEI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Medico picchiato nello studio dove venne ucciso il suocero. La moglie: “Ma sarà fatta giustizia, come è stato per mio padre”

Medico picchiato nello studio dove venne ucciso il suocero. La moglie: “Ma sarà fatta giustizia, come è stato per mio padre”

Aldo Panarello, ex sindaco di Saponara (Messina) è ricoverato al Policlinico con diverse fratture alla spalla e alla mandibola. La moglie, anche lei medico: “Ho fiducia nelle istituzioni”. Anelli (Fnomceo): “Tutelare la scienza significa anche combattere la violenza”

La violenza sui medici è un problema in tutta Italia: l'ultima aggressione a Saponara (Messina)

La violenza sui medici è un problema in tutta Italia: l'ultima aggressione a Saponara (Messina)

Per approfondire:

Saponara (Messina), 29 agosto 2025 – Suo marito, il medico Aldo Panarello, ieri mattina è stato picchiato nello stesso studio di Saponara (Messina) dove esattamente trent’anni fa era stato ucciso da un paziente suo padre Vittorio Mele, anche lui indossava il camice. Come la figlia Agnese che risponde al telefono e dice con voce ferma a Quotidiano.net: “Ho fiducia nelle istituzioni, avremo giustizia anche questa volta come è successo per mio padre”. Aggiunge: “Mio marito è stazionario, speriamo che si riprenda il prima possibile”.

Agosto 2024 nero per le aggressioni a medici e infermieri: il 70% sono donne, denuncia Aisi
Agosto 2024 nero per le aggressioni a medici e infermieri: il 70% sono donne, denuncia Aisi

Cosa sappiamo dell’aggressione 

Aldo Panarello, che è stato sindaco di Saponara, è stato preso a pugni da un uomo che - da quanto trapela – aveva un cappellino con una visiera calata sul volto. Ha sorpreso il medico, lo ha picchiato ed è scappato. Panarello ora è ricoverato al Policlinico di Messina e dovrà essere sottoposto a un intervento maxillofacciale. Avrebbe fratture a una spalla e alla mandibola.

A questo link le info su Fnomceo

Il delitto di Vittorio Mele

Vittorio Mele, padre della dottoressa Agnese, aveva 62 anni quando venne ucciso con due colpi di pistola da un paziente 41enne poi fermato dai carabinieri. L’uomo, che soffriva di turbe psichiche, confessò il delitto. Aveva ucciso il medico perché era convinto di essere stato curato male.  

Le parole di Filippo Anelli (Fnomceo)

Filippo Anelli, presidente Fnomceo – la Federazione Ordini dei medici – è intervenuto più volte sulle aggressioni ai camici bianchi, che sono sempre più sotto i riflettori della cronaca. Non conosce il caso di Saponara ma parlando in generale osserva: “Quando la scienza torna ad avere un ruolo fondamentale nella società e viene percepita come un percorso che ci porta verso il progresso, cresce anche l'autorevolezza dei medici, la fiducia verso i professionisti. Ma oggi stiamo vivendo una stagione diversa: gli italiani credono nella scienza ma nelle stanze del potere, in tutto il mondo, c’è chi strizza l’occhio a fake news o a situazioni non provate, mettendo in discussione l'autorevolezza di chi invece mette in pratica la scienza tutti i giorni. Tutelarla significa anche combattere la violenza”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata