Alcol e studenti Sos per le ragazze

Negli ultimi due anni sono tante le prove e gli indizi che ci dicono di un malessere generale dei nostri ragazzi. Un malessere che si esprime in varie forme tra cui l’aumento del consumo di alcol fuori dai pasti, legato a momenti di euforia o convivialità. "Il consumo di alcol è aumentato molto in questo periodo e i dati ci dicono che è aumentato molto tra le ragazze – specifica il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi –. È il segno di una pericolosità sociale di cui noi tutti dobbiamo farci carico. Sicuramente se ne sta facendo carico la scuola". Il ministro si è espresso in questi termini durante un video collegamento alla seconda Conferenza nazionale alcol.