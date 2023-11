"Non è aumentando le pene che si contrasta la violenza di genere. Il problema deve essere affrontato in modo stratiforme, coinvolgendo tutti gli attori in campo". È la convinzione espressa da Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministro Carlo

Nordio, nel suo intervento

a un convegno sul tema

nella sede del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Un incontro che si è aperto con un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia Cecchettin. "Silenzio e raccoglimento da interpretare anche nel senso di raccogliere tutte le nostre forze per reagire" ha detto in apertura dei lavori il capo

del Dap Giovanni Russo.