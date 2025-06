Albero crolla su terminal auto di Venezia: 10 feriti, uno è grave

Venezia, 2 giugno 2025 – E’ di dieci feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Un grosso albero è crollato all’improvviso, precipitando al suolo e colpendo diverse persone che in quel momento si trovavano in attesa.

Della decina di persone rimaste ferite, solo una risulterebbe in gravi condizioni. E’ quanto fanno sapere i soccorritori del 118, intervenuti sul posto e il Comune di Venezia che sta monitorando la situazione. Sul posto, oltre a personale sanitario sono impegnati anche gli agenti di polizia municipale per i rilievi di rito. In particolare resta da capire se l’albero fosse pericolante o se invece abbia avuto un cedimento improvviso e imprevedibile. Saranno le ulteriori indagini a chiarire se l’incidente poteva essere evitato.