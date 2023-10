Al voto il 15 ottobre

Dopo il varo della Nadef il governo lavora ora alla preparazione del Documento di programmazione di bilancio, atteso in Consiglio dei ministri entro il 15 ottobre, per poi procedere nelle settimane successive con la legge di bilancio. Sono state fissate per il 9 e 10 ottobre le audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sul testo della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. L’ordine delle audizioni è ancora in via di definizione. La legge di bilancio sarà incentrata su pochi interventi: taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi; risorse per l’avvio del rinnovo dei contratti della Pa; interventi sulla sanità e in favore della natalità, avvio della riforma fiscale.