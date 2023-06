Al via la Maturità Fioretti, ripetizioni e scaramanzia Il D-day degli studenti

di Giovanni Panettiere

C’è chi prega, chi fa fioretti e chi si butta a capofitto sui libri fino all’ultimo istante utile. Ognuno la vigilia l’ha vissuta come ha creduto (o potuto), ma adesso quel che è fatto è fatto: con il più o meno classico tema, per 536mila studenti è scattata oggi la famigerata e iconica Maturità, nella formula pre Covid: tre prove scritte e una orale. L’esame di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie, tra due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), tre tracce di tipo argomentativo e due temi di attualità. Domani sarà la volta della seconda prova, specifica per i singoli percorsi didattici, e infine giovedì – solo in alcuni indirizzi di studio – seguirà la terza.

Ricordare lo schema dell’esame di Stato potrebbe risultare superfluo. E, invece, non lo è, a dare un’occhiata all’ultimo sondaggio del portale Skuola.net secondo il quale, da un lato, uno studente su sette, a una settimana dalla maturità, non si ricordava la data della prima campanella, dall’altra, nei giorni scorsi ben un maturando su due ancora non aveva idea di quale fosse a struttura esatta della prima prova. Senza tacere chi pensava di poter usufruire dello smartphone in classe (uno su quattro). Numeri e curiosità non mancano neanche sulla tenuta psicologica degli studenti chiamati all’esame di Stato. Per allentare la pressione e l’ansia, ciò a cui sembrano fare maggiore affidamento resta la spiritualità: in 3 su 10 confessano di aver fatto ricorso alla religione. Passando in chiesa, pregando in casa, partecipando a messe o pellegrinaggi oppure impegnandosi davanti a Dio in qualche prova di purificazione, quasi a ricordare che le vie del Signore sono proprio infinite. Molto più ‘terreni’ i maturandi che hanno deciso di affidarsi alla scaramanzia. Tra i riti propiziatori il più gettonato prevede di indossare un accessorio portafortuna (bracciali, collane, anelli, ecc.). In alternativa, si opta per con dei vestiti che hanno già fatto il loro lavoro in passato e che sono ritenuti ’fortunati’. Fino a prova contraria...

E intanto, sempre più famiglie si fanno i conti in tasca per le ore di ripetizioni che hanno garantito ai lori figli nell’ottica di prepararli al meglio per l’esame di Stato. Uno studente su quattro ha infatti fatto ricorso nei giorni scorsi a lezioni private. In linea generale si parla di 439,40 euro, ovvero quasi il 10% in più rispetto alla media. Il motivo di questa corsa alle ripetizioni? È presto detto: dopo un triennio di esami in versione ‘’ridotta’’, dovuti all’emergenza sanitaria, stavolta la Maturità è tornata al suo modello standard. Ma la novità che forse spaventa di più è il ritorno della commissione mista: metà dei docenti, come anche il presidente, è sconosciuta agli studenti. Fino a stamattina, ovviamente.