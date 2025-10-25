Al Quirinale i 25 Cavalieri del lavoro. Fra loro sei donne: è un record

Consegnate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze dell’Ordine ‘Al merito del lavoro’ ai 25 Cavalieri del lavoro nominati dal capo dello Stato lo scorso 2 giugno 2025. Premiati anche gli Alfieri del lavoro, 25 tra i più bravi studenti d’Italia.

I 25 Cavalieri del lavoro nominati quest’anno sono: Roberto Angelini Rossi, Rinaldo Ballerio, Giuseppe Basile, Cesare Benedetti, Patrizio Bertelli, Ezio Bracco, Francesco Caltagirone, Valentino Campagnolo, Claudio Descalzi, Alfonso Dolce, Alberto Dossi, Leonardo Ferragamo, Anna Beatrice Ferrino, Piero Mastroberardino, Francesco Milleri, Federica Minozzi, Vittorio Moretti, Marina Nissim, Maria Giovanna Paone, Massimo Pavin, Luisa Quadalti Senzani, Giovanni Rubini, Laura Ruggiero, Fulvio Scannapieco, Giuliano Tosti. Al Quirinale, in occasione della cerimonia, il vicepresidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Enrico Zobele, ha consegnato al presidente della Repubblica il libro ‘Fondatori d’Impresa’ che racconta l’imprenditorialità italiana attraverso le storie e le voci di 124 Cavalieri del lavoro. Sei le donne insignite, un record.

"È un nuovo traguardo che conferma una tendenza strutturale – ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – : si consolida la presenza di donne alla guida delle imprese. L’Italia è oggi il Paese dell’Ue con la più alta percentuale di imprenditrici, il 22% del totale".