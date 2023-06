Al Paese serve una svolta garantista

Raffaele

Marmo

Silvio Berlusconi è morto. Ma lo scontro tra politica e magistratura non è finito. E l’ultimo braccio di ferro tra il governo, da un lato, e le toghe associate, il Pd e grillini, dall’altro, è la plastica dimostrazione di come i nodi strutturali di un equilibrio perduto siano tutti lì da sciogliere ancora adesso.

È da almeno trent’anni che è saltato il rapporto ordinato e corretto non tra giustizia e politica in astratto, ma tra magistratura e politica in concreto. Inutile negare – è storia – che da Tangentopoli in avanti soprattutto i pubblici ministeri abbiano tenuto oggettivamente sotto pressione, se non talvolta sotto scacco, leader e esponenti politici e amministratori locali, incidendo sui destini politici e sulle vite delle persone con accuse e indagini protrattesi per anni, salvo concludersi in numerosi casi con assoluzioni e proscioglimenti tardivi. Spesso e volentieri per reati opachi e iper-discrezionali come l’abuso d’ufficio e il cosiddetto traffico di influenza.

Il punto è che, di fronte a questo processo di invasione di campo e di sostanziale e progressivo deterioramento dell’equilibrio costituzionale, la politica non ha saputo o, comunque, non è riuscita a reagire in maniera da ristabilire una situazione equilibrata. I governi di centrosinistra, in realtà, non ci hanno neppure provato, con uno scivolamento progressivo verso forme di giustizialismo di matrice grillina. Gli esecutivi di centrodestra, pur annunciando grandi riforme, alla fine si sono rivelati anch’essi incapaci di andare a fondo.

Il risultato, al dunque, è stato lo stallo, tutto squilibrato dal lato di Pm e giudici.

Ora ci prova di nuovo un ex magistrato, rigoroso e garantista, come Carlo Nordio: e l’affondo avviene, non casualmente, a due giorni dalla morte di Berlusconi. C’è da augurarsi che sia la volta buona e che le spinte corporative e quelle giustizialiste cedano il passo a una svolta garantista di cui il Paese ha bisogno da decenni.