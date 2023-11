Al lavoro per un sostegno al settore

"Il governo non lascerà da solo un settore così importante per il buon funzionamento della democrazia – è il parere del senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei –. Pur nelle difficoltà oggettive di far quadrare conti e bilanci, e con sacrifici che tutti i settori economici sono chiamati ad affrontare, sono certo che alla fine si troverà un modo per sostenere la carta stampata verso una transizione digitale che le permetterà di continuare ad assolvere il suo importante ruolo anche in futuro".