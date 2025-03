Al-Kikli a Roma, scoppia il caso. Chi è il capo della milizia libica accusato di 501 crimini contro l’umanità

Roma, 21 marzo 2025 – Esplode un caso intorno alla presenza di Abdul Ghani al-Kikli a Roma. Il capo della milizia libica Stability Support Apparatus, accusato di crimini contro l'umanità, è nella capitale in visita al ministro degli Affari Interni di Tripoli Adel Jumaa Amer, ricoverato a Roma. A denunciare la presenza di Al-Kikli dissidente libico Husam El Gomati che su X pubblica una foto che ritrae il miliziano insieme ad altre persone intorno a un letto di ospedale.

Non sarebbe la prima volta che Al-Kikli viene in Italia: nel luglio scorso - secondo quanto riportato tempo fa dai media - era a Roma per le finali del campionato organizzate da Tripoli e ospitato nel nostro Paese. Ieri sarebbe atterrato a Fiumicino alle 18, con alcuni esponenti libici di alto livello che compaiono nella foto. Secondo Repubblica.it, che ha per primo diffuso la notizia, il nosocomio immortalato nella foto sarebbe l'European Hospital dell'Eur. Qui il ministro libico Adel Jumaa sarebbe stato trasferito per ricevere cure mediche dopo essere rimasto ferito in un attentato a febbraio.

Le accuse delle ong

El Gomati scrive su X che al-Kikli è accusato di tortura, sparizioni forzate e uccisioni. Fonti della Corte penale internazionale (Cpi) riferiscono che il miliziano non risulta nell'elenco pubblico delle persone per le quali la Corte ha rivelato l'esistenza di un mandato d'arresto. Tuttavia, già nel 2017, nel 2018 e più recentemente nel 2024, al-Kikli è stato identificato nei rapporti degli esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani come responsabile di gravi violazioni e abusi.

Ma sono le ong a dettagliare con minuzia quale sarebbero le accuse nei confronti del miliziano. Refugees in Libya, in un post su X, afferma che contro di lui "pende una denuncia presentata da Ecchr alla Corte penale internazionale, in cui viene accusato di almeno 501 episodi di torture, stupri, omicidi e sparatorie".

Secondo Amnesty International, la milizia, guidata da Al Kikli, è stata creata dal governo della Libia nel gennaio 2021 ed è responsabile di uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie di cittadini libici, intercettamenti e successive detenzioni arbitrarie di migranti e rifugiati, torture, lavori forzati e altri gravissimi crimini di diritto internazionale.

Abdel Ghani al-Kikli, conosciuto come "Gheniwa", è stato nominato capo della milizia Stability Support Apparatus (Ass) "nonostante - scrive Amnesty - le sue ben documentate responsabilità in crimini di diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani. Le milizie sotto il comando di 'Gheniwa' hanno terrorizzato la popolazione del quartiere tripolino di Abu Salim mediante sparizioni forzate, torture, uccisioni illegali e altri crimini di diritto internazionale".

Ufficialmente, l'Ass è incaricata di garantire la sicurezza delle sedi e delle autorità di governo. Inoltre, partecipa ai combattimenti, arresta persone sospettate di reati contro la sicurezza nazionale e collabora con altri organismi di sicurezza.

Le reazioni

Annuncia un’interrogazione parlamentare Angelo Bonelli, deputato di Avs. Il co-portavoce di Europa Verde. “L'Italia, grazie al governo Meloni, è diventata la Montecarlo dei trafficanti di esseri umani, torturatori e stupratori: dopo il caso Almasri un altro vergognoso capitolo si aggiunge alla scellerata gestione della politica estera della destra”.

Chiede di far luce sulla preseza di Al Kikli a Roma anche la segretaria Dem Elly Schlein: “Il governo ci deve chiarire perché sta rendendo l'Italia un porto sicuro per le milizie e le mafie libiche", dice a Trapani, ai microfoni della Rai, a margine della XXX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e da Avviso pubblico.