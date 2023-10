Al confine con il Libano: "Razzi e aerei sopra di noi". Il prete: protetti dal monte

"Non sembra che Hezbollah voglia davvero entrare in guerra con Israele. Il governo libanese sta esercitando pressioni. Neppure l’Iran probabilmente desidera un conflitto totale. Ma se a Gaza dovesse esserci un massacro di civili, quando partirà l’attacco di terra, allora chi lo sa cosa potrebbe succedere". Padre Raed Abu Sahlieh, 58 anni, laureato in filosofia alla Pontificia Università Lateranense, già cancelliere del patriarcato di Gerusalemme e direttore della Caritas per Cisgiordania e Gaza, oggi fa il sacerdote in Alta Galilea, a 15 chilometri dal Libano. "Vivo nella comunità di Rameh. Qui studiano sotto lo stesso tetto latini, greco cattolici, ortodossi, musulmani, drusi. Chi vive in queste terre non ha altra possibilità che una coesistenza pacifica. Palestinesi e israeliani insieme trasformerebbero il Paese".

Come può Israele convivere con Hamas che ne invoca la distruzione?

"Lei pensa che se il popolo palestinese ottenesse giustizia, non si creerebbero le condizioni per una pace duratura o, minimo, per una tregua di 50 anni?"

Lo dica lei.

"Io sono convinto di sì".

Nel frattempo è guerra. Anche al Nord?

"Volano razzi di Hezbollah e aerei israeliani. La montagna di mille metri che sovrasta la zona ci protegge. Invece 80mila ebrei sono dovuti evacuare. Chissà quando torneranno".

Ha dei dubbi?

"Molti. Nessuno sa cosa sta per succedere. Gaza resta una straordinaria incognita. E in Cisgiordania continuano i fermi amministrativi senza capo d’accusa per 100 persone al giorno. La situazione è pesante".

Israele attacca l’Onu.

"Non mi pare che il segretario Guterres abbia detto niente di strano. Gaza da 56 anni è una prigione. E ogni eccesso di pressione genera un’esplosione. È una legge della fisica".

Le atrocità e le 1.400 vittime del 7 ottobre sono un fatto. Perché nessun esponente palestinese condanna questo massacro di civili inermi?

"Ogni morte provoca dolore, ma le prove delle atrocità non sono state mostrate. E poi qualcuno sente condanne per le centinaia di civili che ogni giorno muoiono atrocemente durante i bombardamenti israeliani? Più di 6.000 vittime. Eppure il mondo resta sordo, cieco, muto".

E il terrorismo di Hamas?

"A fronte di un conflitto di lunga data, per una parte della popolazione Hamas rappresenta la resistenza con ogni mezzo. Può non piacere ma è così".

I cristiani di Gaza?

"Sperano di salvarsi, ma sono in pericolo. Vedi i 18 morti e i 200 feriti nel bombardamento che ha colpito la chiesa ortodossa di San Porfirio. Ora in 700, circa 500 ortodossi e 200 cattolici sono concentrati nella chiesa della Sacra Famiglia, mentre le suore di Madre Teresa vegliano su 65 disabili. Poi ci sono altri 3mila rifugiati nella scuola cattolica. Ma ho paura che, aperti i corridoi, la nostra presenza storica finirà".

Il mondo è col fiato sospeso.

"Molto dipenderà dai primi giorni dell’attacco di terra. Neutralizzare 30mila miliziani in un contesto urbano e sotterraneo rappresenta qualcosa di mai tentato. Se il prezzo pagato dagli attaccanti fosse troppo alto, credo che la società di Israele, duramente provata dal caso ostaggi, si ribellerà. Se invece l’incursione e i raid facessero un bagno di sangue tra i civili di Gaza, allora potrebbero essere Hezbollah, Cisgiordania e Gerusalemme Est a insorgere. E quattro fronti aperti sarebbero forse troppi anche per Israele".

Soluzione?

"Due popoli e due Stati".

Ormai pare uno slogan.

"Ma è l’unico che abbiamo. Qui si contrappongono due orgogli: quello della forza militare israeliana per la propria sicurezza e quello della forza della verità palestinese per la libertà e l’indipendenza. Secondo il determinismo storico, se il conflitto si protrae, vince sempre la forza della verità. Quindi l’unica salvezza di Israele è promuovere la pace".

L’offensiva è un vicolo cieco?

"Nessuno dovrebbe mai salire su un albero senza sapere prima come scendere".