Aiutò Impagnatiello. Condannata la cognata

Quando a gennaio 2024 iniziò il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che nel maggio 2023 uccise a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi, Giulia Tramontano, tentando di bruciare il corpo e facendolo ritrovare dopo quattro giorni, i familiari della 29enne scoprirono che l’auto dell’imputato non era stata sequestrata. E che, anzi, il 32enne era riuscito a venderla ad una sua parente.

Proprio per evitare che quella macchina, su cui il giovane, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, aveva nascosto il corpo di Giulia, tenuto pure in un box e poi gettato in un’intercapedine, continuasse "a circolare liberamente", hanno deciso di intentare una causa. E ora il Tribunale civile di Milano ha condannato la cognata di Impagnatiello, ossia la moglie del fratello, a risarcire, con poco meno di 25mila euro, i familiari di Giulia.

Alla parente dell’ex barman, infatti, un paio di mesi dopo il delitto, fu venduta e intestata l’auto del 32enne, nel tentativo, stando al verdetto civile, di farlo apparire un nullatenente.