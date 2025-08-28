Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
CronacaAiutò Impagnatiello. Condannata la cognata
28 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Aiutò Impagnatiello. Condannata la cognata

Aiutò Impagnatiello. Condannata la cognata

Quando a gennaio 2024 iniziò il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che nel maggio 2023 uccise a Senago,...

Quando a gennaio 2024 iniziò il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che nel maggio 2023 uccise a Senago,...

Quando a gennaio 2024 iniziò il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che nel maggio 2023 uccise a Senago,...

Quando a gennaio 2024 iniziò il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che nel maggio 2023 uccise a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi, Giulia Tramontano, tentando di bruciare il corpo e facendolo ritrovare dopo quattro giorni, i familiari della 29enne scoprirono che l’auto dell’imputato non era stata sequestrata. E che, anzi, il 32enne era riuscito a venderla ad una sua parente.

Proprio per evitare che quella macchina, su cui il giovane, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, aveva nascosto il corpo di Giulia, tenuto pure in un box e poi gettato in un’intercapedine, continuasse "a circolare liberamente", hanno deciso di intentare una causa. E ora il Tribunale civile di Milano ha condannato la cognata di Impagnatiello, ossia la moglie del fratello, a risarcire, con poco meno di 25mila euro, i familiari di Giulia.

Alla parente dell’ex barman, infatti, un paio di mesi dopo il delitto, fu venduta e intestata l’auto del 32enne, nel tentativo, stando al verdetto civile, di farlo apparire un nullatenente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioTribunale