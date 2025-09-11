"Aiuti ai media indipendenti"

L’Europa, con la sua libertà e i suoi valori democratici, si difende non solo con l’esercito o la difesa comune. Nei nuovi scenari della guerra ibrida, è fondamentale anche un altro tassello: quello dell’informazione. Un tasto toccato più volte dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento sullo Stato dell’Unione. Ed è forse la prima volta che il tema di garantire ai cittadini il diritto a una informazione corretta e autorevole – a partire da quelli che vivono nei piccoli borghi, dove è difficile trovare edicole o acquistare giornali – viene sollevato in maniera così netta. Con tanto di impegno, da parte dell’esecutivo comunitario, a mettere in campo risorse e programmi per sostenere un settore chiave della vita democratica. "In diverse comunità di tutta Europa i media tradizionali sono in crisi – ha scandito von der Leyen –. In molte zone rurali, l’epoca in cui si andava a comprare il giornale locale è un lontano ricordo. Questa situazione ha trasformato molti luoghi in deserti dell’informazione, in cui la disinformazione trova terreno fertile".

Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso per la nostra democrazia, ha spiegato la presidente della Commissione, "perché i cittadini informati, che possono fidarsi di ciò che leggono e ascoltano, sono essenziali per far sì che chi è al potere sia chiamato a rendere conto del proprio operato". Non sono solo parole. "Dobbiamo quindi impegnarci di più – ha sostenuto la presidente della Commissione – per proteggere i media e la stampa indipendente. Intendiamo pertanto avviare un nuovo programma per la resilienza dei media (Media Resilience Programme), che sosterrà il giornalismo indipendente e l’alfabetizzazione mediatica. Ma dobbiamo anche affiancare investimenti per rispondere ad alcune delle cause profonde di questa tendenza. Per questo motivo abbiamo proposto di aumentare in modo significativo i finanziamenti destinati ai media nel prossimo bilancio. Inoltre è necessario anche stimolare il capitale azionario privato. Utilizzeremo pertanto i nostri strumenti in tal senso per sostenere i media indipendenti e locali. Una stampa libera è il fondamento di qualsiasi democrazia. E noi sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera".

Un discorso che ha convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, che in una nota non solo ha condiviso il messaggio arrivato dalla von der Leyen sulla necessità di difendere la stampa libera e sostenere il giornalismo in questo momento di guerra ibrida dell’informazione e di manipolazioni dei contenuti rese più facili dalle innovazioni, ma lo ha rilanciato: "L’impegno europeo – scrive in una nota – rafforza la direzione già intrapresa dal governo italiano e da Forza Italia. I provvedimenti costanti messi in campo dall’esecutivo del nostro Paese a sostegno dei sistemi nazionali editoriali, il reato di deep fake introdotto nel Ddl sull’intelligenza artificiale che sta completando il suo iter normativo e il contributo costante in sede europea del governo italiano vanno esattamente nella direzione indicata dalla presidente von der Leyen. È doveroso intervenire per fermare l’erosione di fiducia nell’informazione da parte dei cittadini".