Air India, inchiesta ferma. Negato l’aiuto dell’Onu

Un crescendo di polemiche, scelte inusuali e ritardi ingiustificati accompagna l’inchiesta sul disastro dell’Air India del 12 giugno, quando un Boeing 787-8 Dreamliner si è schiantato ad Ahmedabad provocando la morte di 260 persone in quello che è considerato il peggior disastro aereo mondiale degli ultimi dieci anni (nella foto i funerali). Nell’ultimo capitolo della vicenda, Delhi ha negato a un investigatore delle Nazioni Unite di partecipare all’indagine sull’incidente, scrive Reuters online. Una scelta che getta benzina sul fuoco delle critiche al comportamento delle autorità indiane "colpevoli" di aver atteso per ben due settimane di scaricare i dati dalle scatole nere del volo, cruciali per comprendere cosa sia accaduto. All’inizio di questa settimana, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione (Icao) aveva intrapreso l’insolita iniziativa di offrire all’India uno dei suoi investigatori, per fornire assistenza nell’indagine, portata avanti dall’Aircraft Accident Investigation Bureau (Aaib) dell’India.