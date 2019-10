Agrigento, 28 ottobre 2019 - Tenevano segregato in catene un ragazzo disabile affetto da disturbi psichici. Per questo motivo i due tutori sono stati arrestati dai carabinieri di Agrigento con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. In manette sono finiti gli zii del giovane, di trentadue anni, residenti a Naro. Secondo quanto ricostruito, a seguito della malattia della madre della vittima, anch'essa afflitta da disabilità psichica, la coppia aveva accettato di prendersi cura del nipote, accogliendolo a casa loro e per questo motivo percepivano l'indennità di accompagnamento.

L'indagine, coordinata dal procuratore capo della città siciliana, Luigi Patronaggio, e dalla sostituta Gloria Andreoli, è nata dalla segnalazione di una vicina che, insospettita dai rumori provenienti dall'appartamento, ha avvisato le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno installato delle telecamere e grazie a intercettazioni e pedinamenti hanno smascherato un'assistenza di facciata, dietro cui si celerebbero dei soprusi. Entrando nell'appartamento i carabinieri raccontano di essersi trovati di fronte "una scena agghiacciante quanto orribile, ai limiti dell'inverosimile". Il giovane "era tenuto legato al letto con una catena alla caviglia, a sua volta assicurata da due lucchetti" in modo da non potersi allontanare "dal suo letto-prigione". All'arrivo dei militari, i due tutori si sono mostrati "sorpresi e hanno farfugliato giustificazioni prive di senso"; il giovane era legato al telaio del letto con una catena di non più di un metro che gli consentiva a malapena di poggiare i piedi a terra.

Naro, poco più di 7mila abitanti tra le colline della Val Paradiso, è sconvolta. La sindaca della cittadina, Maria Grazia Brandara, ha condannato l'accaduto: "Una vergogna che ferisce la nostra comunità e sono certa di parlare a nome di tutti i miei concittadini", denuncia, "sono comportamenti inqualificabili, esecrabili e meschini". Brandara rivolge un "plauso alla stazione dei carabinieri di Naro agli ordini del maresciallo Marco Gelardi, a quelli della compagnia di Licata guidati dal Capitano Lucarelli, a quelli del comando provinciale guidati dal colonnello Pellegrino e alla procura della Repubblica di Agrigento sotto l'abile guida del procuratore Luigi Patronaggio, cittadino onorario di Naro". Martedì mattina i due tutori saranno interrogati dai magistrati.