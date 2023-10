Agrigento, agente della Polizia ferroviaria fuori servizio salva 4 bambini e il loro cane da un incendio

Agrigento, 31 ottobre 2023 - Quattro bambini, e il loro cane, sono stati salvati da un poliziotto della Polizia ferroviaria di Agrigento fuori servizio, che li ha sottratti al fumo e alle fiamme divampate nella loro abitazione.

Il gesto eroico dell'agente ferroviario risale al 17 ottobre, in via Discesa Damareta ad Agrigento. I fatti sono stati resi noti sono oggi dalla questura.

Il poliziotto quel giorno era nella sua abitazione nel centro di Agrigento, quando un forte odore di bruciato lo ha messo in allarme. Dopo aver verificato che non proveniva dalla propria abitazione, l'agente ha visto che il fumo proveniva da una palazzina nelle vicinanze, e dopo aver allertato il 112 si è recato sul posto.

Davanti all’edificio alcune persone stavano già tentando di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna. L’agente ha udito delle grida di bambini e senza esitare, o attendere i soccorsi, si lanciato all'interno dell'abitazione già satura di fumo nero.

Il coraggioso poliziotto ha quindi seguito le urla dei piccoli e li ha trovati in una stanza di un appartamento del primo piano. Minacciati dal rogo e dal fumo intenso c'erano 4 bambini di età tra i 2 e i 13 anni e un cane. Il poliziotto ha subito liberato il cane, che era rinchiuso in un recinto, poi si è assicurato che i bambini non inalassero ulteriore fumo mettendogli alcuni stracci bagnati su naso e bocca. Infine, preso in braccio il più piccolo, ha invitato gli altri a seguirlo fuori dall'abitazione. All'uscita i piccoli sono stati affidati alle cure del 118, e successivamente alla madre giunta poco dopo.