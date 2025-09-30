Agnelli, testamento a sorpresa

Una sola pagina datata 20 gennaio 1998, firmata Gianni Agnelli. Ci mancava il testamento inedito. Un documento olografo rimasto nascosto per 27 anni in cui l’Avvocato disegna gli assetti futuri dell’impero coinvolgendo in maniera importante il figlio Edoardo, a scapito del nipote John Elkann. Potrebbe essere l’arma terminale della figlia Margherita, da anni in rotta di collisione con i suoi stessi figli. È l’ennesimo colpo di scena in una vicenda di incastri finanziari e affetti traditi, dove l’erede mancato, morto suicida a 46 anni il 15 novembre del 2000, esce dalla nebbia e guadagna una ribalta postuma. A lui, emarginato dai ruoli di comando, secondo le volontà del papà sarebbe dovuta andare la società semplice Dicembre, che un tempo assicurava all’Avvocato e adesso al nipote John il controllo dell’accomandita di famiglia.

Almeno così stabiliscono le ultime volontà emerse dalla carta ritrovata dalla Guardia di Finanza tra febbraio e novembre 2024 nello studio dell’avvocato Franzo Grande Stevens e portata in tribunale dall’avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli de Pahlen, nella battaglia civile per l’eredità dei genitori intentata contro John, Lapo e Ginevra Elkann. Il processo è ripreso ieri, i legali dei tre fratelli si sono subito affrettati a precisare che il "presunto testamento prodotto in copia fotostatica solo oggi non incide in alcun modo né sulla successione Agnelli né sulla successione Caracciolo e quindi sull’assetto proprietario della Dicembre".

E comunque è bastato a fare scendere altre ombre, altri fastidi: l’attuale dominio su Exor è legittimo? Chi avrebbe dovuto avere le chiavi della cassaforte che controlla tutte le società del gruppo? "A modifica di altre disposizioni precedenti – scrive l’Avvocato nel ripensamento del ’98 – lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice Dicembre pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione".

Mai avrebbe potuto immaginare la rissa che si sarebbe scatenata anni dopo. L’inchiesta penale, suo nipote John e il commercialista Gianluca Ferrero accusati di avere orchestrato "artifizi e raggiri" per creare una falsa residenza svizzera a Marella Caracciolo ed evadere il fisco, estromettere Margherita dall’eredità della madre, evitare in Italia la tassa di successione. Ogni capitolo una sorpresa. Il testamento inedito revoca le precedenti disposizioni e, di fatto, anche la "lettera di Monaco" del luglio 1996 con la quale L’Avvocato designava il ventenne John Elkann a prendere il controllo del gruppo. Era ricoverato a Montecarlo per un delicato intervento chirurgico, disegnò il futuro dal letto di un ospedale. Poi una volta aperta la successione Marella donò le sue quote della Dicembre al nipote, che arrivò al controllo assoluto.

A contorno, i pm torinesi hanno scoperto un tesoretto nascosto in trust e offshore all’estero, oltre a opere d’arte e gioielli fatti figurare come doni ai tre nipoti, per un ammontare superiore al miliardo di euro. Elkann ha versato all’Agenzia delle Entrate 183 milioni chiedendo la messa alla prova, il 27 ottobre sarà il gip Patrizia Demaria a decidere sulle sorti del procedimento. Per la Procura va già bene così. Ora tutti i documenti sequestrati nell’inchiesta penale stanno entrando nel dibattimento civile.

In gioco c’è appunto il controllo della Dicembre – oggi detenuta al 60% da John e al 20% ciascuno da Lapo e Ginevra – che assicura il dominio sull’accomandita Giovanni Agnelli Bv e su Exor. Il legale Trevisan solleva dubbi sul fatto che Marella fosse a conoscenza del testamento del 1998, suggerendo che potrebbe essere stata "indotta in errore nell’interpretare la volontà del marito" quando fece donazioni e cessioni di quote a John. E comunque, insiste, la questione del "testamento nascosto" "costituisce un ulteriore elemento idoneo a determinare una radicale revisione degli assetti della Dicembre". Quanto al piano morale, è palese: "Rappresenta la prova che le ultime volontà dell’Avvocato sono state disattese e tradite".