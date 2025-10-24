Agguato mortale al bus. L’ultrà intercettato:: "Era il sasso più appuntito"

Hanno scelto il silenzio per evitare ulteriori guai. Manuel Fortuna, (31 anni), Kevin Pellecchia (20) e Alessandro Barberini (53), i tre ultrà del Rieti basket fermati per l’agguato a sassate al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita al secondo autista Raffaele Marianella (65), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al Gip Giorgia Bova, che ha convalidato i fermi per omicidio volontario e la custodia cautelare in carcere.

Si complica la posizione di Kevin Pellecchia che, intercettato negli uffici della questura la notte tra domenica e lunedì, avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha provocato la morte di Marianella. "Era quello più appuntito", la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe Pellecchia ma che, secondo l’avvocato difensore Andrea Vella, è ancora da decifrare. "Non c’è stata nessuna ammissione", così il legale. Intanto sono altri otto gli ultrà chiamati in causa nelle prime fasi delle indagini condotte dalla polizia per l’agguato al pullman, dagli esiti mortali.

Ad accusarli sono stati vari testimoni sentiti dalla polizia domenica notte e anche i tre ultras arrestati e accusati di aver compiuto l’assalto. Gli altri otto erano nel luogo dell’agguato e per tutti è stato eseguito un prelievo di saliva per il test del Dna, da comparare con quello rinvenuto sul masso all’interno del bus, che ha colpito la vittima. "Solo questa mattina (ieri, ndr) abbiamo preso visione del fascicolo dell’inchiesta – spiega l’avvocato Vella – Da quanto ci risulta, il nostro cliente avrebbe annuito riguardo una domanda rivoltagli dagli altri due arrestati, all’interno della questura. Gli altri due indagati mimano il gesto del lancio e Pellecchia risponde annuendo. Crediamo esista anche un video di questa scena, anche se viene poi riportata solo la frase. Non sappiamo a cosa si riferisse Pellecchia mentre non c’è certezza sulla dinamica del lancio dei sassi. La frase attribuita a Pellecchia peraltro contrasta con le sue prime dichiarazioni, che hanno escluso una responsabilità diretta nel lancio dei sassi. Ci sono due testimonianze che lo collocano al di fuori della zona da cui sarebbero stati scagliati i sassi. Attendiamo le motivazioni della convalida dei fermi per decidere se richiedere l’interrogatorio. Nella convalida dei fermi spunta la posizione di comando nell’ambiente ultras degli altri due coindagati, non certo di Pellecchia che frequentava il gruppo da poco più di un anno".

Tre i sassi repertati dalla polizia scientifica sulla scena dell’agguato: uno, interno al bus, avrebbe provocato la morte di Marianella, due all’esterno del mezzo. "Al momento non si può escludere – continua l’avvocato Vella – che i due sassi esterni siano il frutto di un solo masso spezzatosi all’impatto col parabrezza".

Intanto la frase attribuita a Pellecchia viene accolta, inevitabilmente con favore, dagli altri due indagati di omicidio volontario. "Aspettiamo le motivazioni del giudice prima di un eventuale ricorso al Riesame – spiega l’avvocato Valter Petresca, che difende Barberini –. Il mio assistito e credo anche Fortuna chiederanno di essere interrogati. Attendiamo anche l’esito dei test del Dna". Intanto ieri sera si è svolta l’autopsia sulla vittima, ma ci vorrà del tempo per conoscerne gli esiti.