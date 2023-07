Agguato del commando in pieno giorno Spari e paura in Brianza, la pista dei clan

In pieno giorno, in una via solitamente trafficata e non lontana dal centro: è in questo scenario che si è consumato un inseguimento con sparatoria, a Seregno (Monza). E solo la mira imprecisa dei killer ha evitato che l’agguato si trasformasse in omicidio. Un mezzo ancora non identificato dagli inquirenti, probabilmente con più persone a bordo, ha cominciato a inseguire una Fiat Punto grigia sparando una raffica di colpi. Il commando ha continuato a sparare per 500 metri. A quel punto la Fiat, con a bordo tre persone, ha tamponato un furgone e si è arrestata contro un albero. Decine i colpi sparati e almeno due hanno colpito l’obiettivo dei killer, un 56enne calabrese. L’uomo è stato operato e non sarebbe in pericolo di vita. Sul movente si segue la pista del regolamento di conti tra criminalità locale oppure tra giostrai italiani.