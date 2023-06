Agguati a colpi di pistola Uccide genero e nuora "Avevano una relazione" Lei freddata davanti ai figli

di Nino Femiani

SANT’ANTIMO (Napoli)

"Nonnoche fai?". La bambina di quattro anni, appena sveglia, entra in cucina perché sente la mamma, Maria Brigida Pesacane, 24 anni, discutere animatamente con il suocero, Raffaele Caiazzo, di 44. Non ha capito quello che si dicono, intuisce che è qualcosa di grave. Di colpo vede solo il nonno, estrarre una pistola e fare fuoco sulla donna, uccidendola nel corridoio di casa, accanto all’ingresso del bagno dove la donna cerca scampo. In casa, ancora nella culla, c’è anche il fratellino di 2 anni.

Quando i vicini arrivano, richiamati dalle urla e dagli spari, per la donna non c’è nulla da fare, i bambini sono traumatizzati, la più grande piange. Un’ora prima di assassinare Maria Brigida, il 44enne fredda in strada, nella vicina piazzetta Sant’Antonio a Sant’Antimo (Napoli) Luigi Cammisa, 29 anni, operaio edile. L’uomo e la donna uccisa erano cognati, sposati ai fratelli Anna e Alfredo Caiazzo, figli dell’omicida. Secondo una prima ricostruzione le due vittime avrebbero intrecciato una relazione amorosa e il suocero ne era ossessionato. Per questo motivo non avrebbe esitato a ucciderli, spinto dalla rabbia per quel legame extraconiugale che, nella sua mente, aveva rovinato la felicità dei suoi figli.

L’operaio edile aveva anche lui due bimbi di 2 e 7 anni. Esce di casa alle 6.30, sta andando in un cantiere: il suocero-killer conosce i suoi movimenti e lo aspetta a 100 metri da casa. Il suo corpo resta a lungo in strada, coperto da un telo giallo, mentre sopra la sua testa sventolano i drappi di festa per lo scudetto del Napoli. Mezz’ora dopo, l’omicida raggiunge via Caruso 17, a un chilometro dalla prima esecuzione, per completare la "punizione" per i cognati ritenuti amanti. Una scia di sangue, niente che facesse temere la tragedia. La vita delle due coppie si dipanava in un calmo tran tran, con feste di famiglia, foto sui social e post in cui sia Luigi sia Maria Brigida dichiaravano il loro affetto a figli e coniugi. "Il nostro amore è così forte che nessuno ci potrà mai dividere", scriveva un anno fa la donna al marito Alfredo. Poi le cose hanno preso forse un’altra piega. Dopo il duplice assassinio l’uomo si rende irreperibile, ma le indagini, affidate ai carabinieri, si orientano subito verso di lui. Nella tarda mattinata, Caiazzo si costituisce, nella caserma di Gricignano di Aversa. Una vicenda tragica che scuote ulteriormente la città di Sant’Antimo, già sotto choc per la morte della 29enne Giulia Tramontano, uccisa a Milano e incinta di 7 mesi, originaria proprio del comune dell’hinterland nord di Napoli. Un duplice omicidio a poche ore dalla fiaccolata che ieri sera ha ricordato Giulia.