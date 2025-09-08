Aggressione al lavoro. Barista accoltellata dall’ex. Una cliente riesce a salvarla

Aggredita e accoltellata dall’ex marito sul posto di lavoro. Poi salvata da una cliente che l’ha fatta nascondere e ha chiamato i carabinieri. È successo a una 43enne, barista nella sala slot Admiral di viale Monte Grappa a Marostica, Vicenza. Lei è ora ricoverata all’ospedale di Bassano del Grappa in prognosi riservata. Lui, 45 anni, residente a Rosa con precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’AGGRESSIONE È avvenuta verso le 22.50 di sabato. L’uomo ha estratto un coltello da cucina che aveva portato con sé e ha colpito l’ex moglie con una serie di fendenti al busto. L’ha ferita anche al volto e alle braccia e le ha dato calci e pugni. Lei è riuscita a scappare in un’altra sala del locale, dove una cliente l’ha fatta nascondere dietro alcune slot, ma l’uomo l’ha trovata e ha cominciato a minacciarla di morte e a colpirla di nuovo. La cliente, a sua volta minacciata, è però riuscita a chiamare i carabinieri. Quando il 45enne ha visto le divise ha gettato a terra il coltello ed è stato immobilizzato. La lama, di circa 14 centimetri, si è spezzata: alcuni pezzi sono stati recuperati sul posto, mentre la punta è rimasta conficcata nel gomito sinistro della vittima. Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere della sala slot per ricostruire i fatti.

I PRECEDENTI Non è la prima volta che l’uomo aggredisce l’ex moglie. La prima segnalazione di una lite violenta risale al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione, la donna è andata a vivere a Romano d’Ezzelino, altro comune del circondario di Bassano del Grappa. Trasportata con un’ambulanza all’ospedale di Bassano, è stata medicata a lungo e poi monitorata dai sanitari durante la notte. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lui si trova in carcere a Vicenza.

LO SDEGNO DI ZAIA "Un episodio di violenza di genere che lascia sgomenti e rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità veneta", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne. È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso: non esiste giustificazione per un atto tanto vile. Il Veneto non tollera la violenza". Il sindaco di Marostica Matteo Mozzo ha ringraziato "i cittadini presenti e la donna che, con grande coraggio, ha cercato di proteggere la vittima e ha chiesto aiuto, dimostrando quanto la solidarietà umana possa fare la differenza".