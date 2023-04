Aggredisce l’ex e la sorella di lei, poi si uccide

Le ha raggiunte nell’appartamento messo a disposizione dal parroco di

Arco e le ha colpite con un mattarello, per poi suicidarsi nella propria abitazione.

È quanto accaduto la scorsa notte a Vignole, una frazione del Comune di

Arco, in Trentino, dove un uomo di 43 anni, Gaetano Piro, ha tentato di uccidere

l’ex compagna Maria Santonastasio, di 55 anni,

e la sorella di lei, Brigida, temporaneamente ospitate in un alloggio della canonica del paese.

L’uomo ha poi fatto ritorno a casa, dove è stato trovato senza vita dalle forze dell’ordine un paio d’ore dopo l’aggressione. Le due donne sono state soccorse grazie all’intervento di alcuni vicini, che hanno sentito le loro urla e i rumori provocati dall’aggressione, avvenuta verso le due del mattino. Sembra che la stessa Maria sia poi riuscita a contattare autonomamente il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti soccorritori e i carabinieri della compagnia di Riva del Garda. Trasferite in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero sanitario, le donne si trovano attualmente ricoverate in terapia intensiva. La prognosi è riservata. La coppia, originaria della Campania, si era trasferita in Trentino da alcuni anni.

Da qualche mese Maria Santonastasio era però tornata nel paese di origine, in provincia di Caserta. Nell’ultima settimana aveva fatto ritorno nell’Alto Garda, in compagnia della sorella Brigida, probabilmente per troncare definitivamente la tumultuosa relazione con Gaetano Piro e recuperare alcuni oggetti personali.