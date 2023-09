Aggredì due giovani, trovata morta l’orsa F36 . Ipotesi bracconaggio

Doveva essere catturata e rinchiusa nel centro faunistico di Trento, invece l’orsa F36 è stata trovata morta dal corpo forestale nel Comune di Sella Giudicarie. L’orsa era stata identificata come la responsabile dell’aggressione dello scorso 30 luglio in località Mandrel, ai danni di due giovani. Qualche giorno più tardi, F36 è stata avvistata in località Dos del Gal da due alpinisti, che ne hanno segnalato l’atteggiamento aggressivo. Dal primo esame sulla carcassa non è stato possibile avanzare alcuna ipotesi sulle cause della morte dell’orsa. Le associazioni animaliste però temono l’atto di bracconaggio e annunciano il ricorso per fare chiarezza. La parlamentare e presidente della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente, Michela Vittoria Brambilla, è intervenuta per ricordare come si tratti del secondo rinvenimento della carcassa di un orso ricercato per la cattura dopo M62. L’associazione Animalisti Italiani Onlus ha annunciato una manifestazione per la protezione della fauna selvatica per il prossimo 12 ottobre a Trento.