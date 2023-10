Aggiornato il progetto del Ponte sullo Stretto a Roma: "Primi cantieri entro l'estate 2024"

Nuovo "passaggio fondamentale", come lo definisce l’ad della società Ponte sullo Stretto Pietro Ciucci, per la realizzazione del ponte tra la Sicilia e la Calabria: è stato infatti consegnato da Eurolink, il consorzio guidato dal gruppo Webuild, l’aggiornamento del progetto definitivo che consentirà di avviare un "serrato" cronoprogramma che dovrebbe portare all’apertura dei primi cantieri già nell’estate del prossimo anno. Il governo, per bocca del sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha già fatto sapere che è pronto a postare in manovra circa 2 miliardi e che l’investimento complessivo sarà di 12-14 miliardi spalmati nei prossimi anni. Ciucci spiega che con la consegna dell’aggiornamento del progetto definitivo per il ponte "prenderà avvio il serrato cronoprogramma per l’approvazione del progetto definitivo, con l’obiettivo di aprire i cantieri nell’estate 2024 Mentre Pietro Salini (in foto), ad di Webuild, spiega di essere pronto alla firma definitiva: "Abbiamo firmato l’altro giorno con la Stretto di Messina l’atto prodromico, l’atto che rinnova le pattuizioni industriali e siamo pronti a stipulare il contratto una volta che le operazioni sono fatte. Con la consegna si conclude l’iter di tutti quei processi che erano stati previsti dal decreto che ha ripristinato il ponte di Messina".