Agenti fuori servizio. Ok alle armi private

Attualmente gli agenti di pubblica sicurezza possono portare, anche quando sono fuori servizio, l’arma di ordinanza. Questa però è pesante (un chilo per una Beretta 92F) e ingombrate (21 centimetri). Il disegno di legge sulla sicurezza permette loro (come già oggi a prefetti, viceprefetti, ufficiali di Ps, magistrati dell’ufficio del pm e pretori) di acquistare, detenere e portare, senza licenza, un’arma privata, progettata per il porto occulto – e quindi del peso e dalle dimensioni sensibilmente inferiori –, in luogo di quella d’ordinanza, quando non sono in servizio.