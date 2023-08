Affacciato sull’Arno

Progettata da Giorgio Vasari per iniziativa del Duca Cosimo I de’ Medici, la passeggiata aerea fu realizzata nel 1565, in occasione del matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d’Austria. I lavori durarono appena cinque mesi e diedero vita a un percorso lungo 760 metri, che inizia dal corridoio di Ponente degli Uffizi e termina accanto alla Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli. La via coperta fu pensata per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Palazzo Pitti fino alla sede del governo, situata a Palazzo Vecchio. Il complesso, in età moderna, fu poi musealizzato.

Affacciandosi dalle sue 73 finestre si può godere della vista del centro storico e dell’Arno.