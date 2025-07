Aeroporto di Catania riaperto: era chiuso per una gru bloccata vicino alla pista

Catania, 3 luglio 2025 – Mattinata difficile per l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e, a cascata, per diversi scali nazionali. E no, questa volta non c’entra nulla l’Etna. Il ‘Vincenzo Bellini’ è rimasto per diverse ore “non operativo” a "causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista”. Lo ha comunicato la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania che spiega come sia “stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo”. Lo scalo è stato di fatto chiuso sin dall’apertura mattutina, tornando operativo solo dopo le 10. Il primo aereo ad atterrare è stato un Volotea proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con tre minuti di anticipo. Subito dopo è atterrato un Eurowings proveniente da Dusseldorf, anch'esso con qualche minuto di anticipo.

Il problema, risolto, era collegato alla presenza di una alta gru rimasta nell'area esterna dello scalo per lavori notturni, che non sono della Sac.

Una gru ha bloccato lo scalo

La gru è quella del cantiere di Rfi che è impegnata nei lavori per il prolungamento della pista. Pare fosse rimasta bloccata e non sia stato possibile smontarla in tempo utile per l’apertura mattutina dello scalo. Solo a mattina inoltrata è stata spostata così da avviare i controlli per rendere operativa la pista che era stata chiusa per sicurezza da Enav ed Enac.

Forti disagi per i passeggeri, molti dei quali sono rimasti in aeroporto nell'attesa di potere partire. La maggior parte dei voli in arrivo sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso. La Sac ha invitato i passeggeri a "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto". Inevitabili i ritardi che potrebbero ripercuotersi anche su altri scali italiani.

Dopo la riapertura dello scalo, Sac ha comunicato "le operazioni aeroportuali su Catania Fontanarossa sono state ripristinate, essendosi risolte le cause, integralmente esterne a Sac che ne hanno determinato l'odierna sospensione". La Sac si è "già attivata per garantire un ordinato e rapido rientro delle condizioni ordinarie di servizio".