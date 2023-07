Aeroporto di Catania, dopo l’incendio arrivano le strutture dei militari. Le ultime notizie

Catania, 22 luglio 2023 - Dopo l’incendio all’aeroporto di Catania nella notte tra il 16 e il17 luglio, dal pomeriggio di oggi è operativa la tensostruttura di supporto all’area partenze del Terminal C che agevolerà la gestione dei flussi di passeggeri.

Lo rende noto la Sac, la società di gestione dell’aeroporto etneo. Per aumentare ancora di più la capienza del terminal, inoltre, la Sac e l’Aeronautica Militare procederanno a posizionare due tensostrutture di 54 mq ciascuna, da allestire in area airside, in corrispondenza dei Gate C1 e C5, per le operazioni di preimbarco e imbarco.

L’Aeronautica Militare fornirà strutture campali, illuminate e refrigerate già in partenza dal 3^ Stormo di Villafranca (VR), che consentiranno di fornire supporto logistico al personale aeroportuale.

Come da nota della Difesa, che si è attivata subito dopo aver ricevuto la telefonata del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, si stima che le infrastrutture campali arriveranno a Catania nella serata di domani e che le operazioni di montaggio partiranno immediatamente. La base di Sigonella rimane comunque un’opportunità a disposizione delle autorità locali e della Direzione Aeroportuale.