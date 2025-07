Aereo precipitato in India. Nessun guasto a bordo: "Sono stati spenti i motori"

Si fa strada una causa agghiacciante per la sciagura del Boeing 787-800 di Air India che il 12 giugno era in volo da soli 30 secondi fra Ahmedabad e Londra Gatwick (270 morti: 241 sull’aereo, 29 nella mensa universitaria colpita): qualcuno in cabina di pilotaggio ha interrotto l’afflusso di cherosene ai due motori che si sono spenti contemporaneamente facendo schiantare il grande velivolo contro l’edificio. Pochi attimi e il fuoco ha avvolto tutto. Un suicidio che ha portato con sé centinaia di vittime innocenti o un imperdonabile errore che ha fatto spostare quella levetta indispensabile per dare potenza?

Di sicuro per manovrarla ci vuole una certa forza, quindi è difficile pensare che sia successo accidentalmente. L’ipotesi scioccante viene dai primi risultati del ‘Flight data recorder’, la scatola nera che registra le operazioni di bordo e il funzionamento della macchina. Da queste analisi si evincerebbe che non si sarebbe verificata alcuna anomalia a uno dei propulsori tale da spingere comandante e primo ufficiale a intervenire. Il sito specializzato Air Current ha segnalato che la levetta è stata spostata da "run" a "cutoff" e non ci sono tentativi per rimetterla a posto, operazione che, vista l’altezza di soli 150 metri alla quale viaggiava il 787, non avrebbe comunque potuto salvare passeggeri, equipaggio e medici specializzandi in quel momento in mensa.

Nella cabina del Boeing diretto a Londra Gatwick c’erano sicuramente il comandante, Sumeet Sabharwal, 8200 ore di volo, e il suo vice, Clive Kundar; ma non si può escludere che potesse essere presente uno degli assistenti di volo o chissà chi altro. Qui potrebbe venire in aiuto il "Cockpit voice recorder", la scatola nera che registra tutte le voci nella cabina e le comunicazioni con la torre di controllo. Il problema è che esiste molta tensione nello svolgimento dell’inchiesta fra indiani e americani, responsabili internazionalmente quando si hanno tali disastri, e quindi la lettura della determinante registrazione è molto in ritardo – e contesa fra i vari esperti -; alcune fonti affermano addirittura che tali dati non verranno mai resi noti, lasciando così un ingombrante alone di mistero sull’incidente.

Se fosse confermato il gesto volontario, l’immane tragedia di Ahmedabad riporterebbe alla mente altre simili che purtroppo hanno costellato il mondo dell’aviazione. Come quando nell’agosto 1994 un comandante di Air Maroc uccise 44 persone facendosi cadere nei pressi di Agadir, fra le vittime anche otto italiani. Nell’ottobre ‘99 finì nell’Atlantico il volo Egypt Air da Los Angeles al Cairo: il secondo pilota volle prendere i comandi e puntò dritto l’aereo verso l’Oceano (i morti furono 217).

Il caso più eclatante è quello del 24 marzo 2015 quando un pilota tedesco fece precipitare un A320 della Germanwings con 150 persone a bordo sulle Alpi della Provenza: il medico personale l’aveva dichiarato inabile al volo per manie suicide, ma non aveva comunicato la diagnosi alla compagnia aerea e Andreas Lubitz si era ben guardato da dirlo ai superiori.