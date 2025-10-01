Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo

Roma, 1 ottobre 2025 - Un aereo dell'aeronautica militare italiana è scomparso dai radar. Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Subito è scattata la macchina dei soccorsi con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il velivolo è caduto nell'area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona della foresta.

L'aereo precipitato è un biposto, i due militari a bordo sono morti. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento l'incendio dell'aereo e recuperato i corpi dei piloti senza vita. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente.

Era un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell'ambito di una missione addestrativa nei pressi del Parco Nazionale del Circeo.

La premier Giorgia Meloni su X: "Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica Militare e a tutta la Difesa". Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto sui social: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell'Aeronautica Italiana rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l'Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime".